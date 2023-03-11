Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в сети распространяют росСМИ.

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Очередное бессмысленное заявление Пригожина

На фоне разрушенных построек Пригожин решил сделать очередное заявление о желании принять участие в выборах президента Украины в 2024 году. Он назвал это "политическим каминг-аутом".

"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом поста с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", – Пригожин.

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