Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке у мережі поширюють росЗМІ.
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Чергова безглузда заява Пригожина
На тлі зруйнованих будівель Пригожин вирішив зробити чергову заяву про бажання взяти участь у виборах президента України у 2024 році. Він назвав це "політичним камінг-аутом".
"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році. Буду конкурувати на цьому посту з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", – Пригожин.
Нові нісенітниці від Пригожина: дивіться відео
Становище вагнерівців: головне
- Як зазначив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, міноборони Росії фактично знищує ПВК "Вагнера" під Бахмутом. Міноборони хоче ліквідувати організацію Пригожина, аби просунути свою ПВК "Патріот".
- Власник терористичної групи "Вагнера" Євгєній Пригожин перекинув з фронту у Санкт-Петербург сотню бійців. Таким чином він хоче посилити свій вплив у Росії.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що Пригожин може повторити долю російського терориста Ігоря Гіркіна. За словами експертів, один з проявів цього – саме перекриття незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння.