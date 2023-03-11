Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке у мережі поширюють росЗМІ.

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Чергова безглузда заява Пригожина

На тлі зруйнованих будівель Пригожин вирішив зробити чергову заяву про бажання взяти участь у виборах президента України у 2024 році. Він назвав це "політичним камінг-аутом".

"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році. Буду конкурувати на цьому посту з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", – Пригожин.

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