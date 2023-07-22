Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, как только периодически говорится о какой-то стране, Путин говорит, что Украину якобы "создал" Ленин, а Польшу якобы "создал" Сталин. Следует отметить, что в сторону Украины бункерный дед делал такое заявление за три дня до полномасштабной войны России с Украиной – 21 февраля 2022 года.

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"Он как-то сказал такой перл, что "США спасла Россия во время войны за независимость". На самом деле это бред, который этот человек несет периодически, к сожалению, это реализуется в какие-то действия", – отметил Яковенко.

Фронт против Путина

В настоящее время внутри России против российского диктатора создают второй информационный фронт. Наиболее активные "бойцы" этого фронта – глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и террорист Игорь Гиркин. В частности, именно каждый из них присоединился к его созданию.

"Если нормальные люди критикуют Путина за то, что он фашист, то эти люди критикуют его за то, что он "недостаточный фашист". Этот второй информационный фронт может повлечь за собой не только информационный, но и другой фронт", – убежден российский оппозиционный журналист.

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Армия ждет своего часа

Ведь Пригожин надеется создать "вторую армию мира", но армия не пойдет на Украину или на Польшу, считает Яковенко. Она может делать какие-то перерывы на экспедиции в Африку, но её цель будет другой.

Она ждет своего часа. В результате её цель – конечно, Москва. Никаких сомнений. Другой цели у неё нет. Пригожин рассчитывает на то, чтобы все-таки второй "марш справедливости" совершить,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Однако важно то, что на это рассчитывает не только главарь вагнеровцев. Находящаяся сейчас на территории Украины российская армия до конца приватизирована, ведь отдельные её подразделения в основном покоряются и ориентированы на своих генералов. А они в значительной степени в конфронтации с российским минобороны. Поэтому, мол, российские солдаты будут ориентироваться на окопных генералов, а не на фанерных маршалов как министр обороны Сергей Шойгу.

"Это еще одна проблема, еще один сюрприз, с которым Путин обязательно столкнется после того, как будет нанесено первое серьезное поражение российской армии. Думаю, Путину будет много сюрпризов после этого", – убежден российский оппозиционный журналист.

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