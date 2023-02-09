Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу об удивительной ситуации, когда соавтор фантастического альбома Pink Floyd, говорит о диктатуре и тоталитаризме, занимает пророссийскую позицию, а российская пропаганда его активно использует.

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Странная позиция

Он вспомнил, что время от времени Уотерс высказывается о войне в Украине и демонстрирует довольно странную позицию: мол, давайте буквально сейчас прекратим огонь, подпишем какое-то временное перемирие и таким образом зафиксируем то, что хочет Россия.

По сути Уотерс говорит, что Украина должна опуститься на колени, капитулировать, избавиться от своего суверенитета и закрыть глаза на то, что у нее оккупировали долю территорий. Также перестать обвинять Россию в военных преступлениях и забыть о десятках тысяч гражданских намеренно убитых россиянами,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он считает странным, что Уотерсу никаких последствий после всего, что он сказал, не будет.

Концепции мирного урегулирования из прошлого

По его мнению, лидер Pink Floyd транслирует концепции мирного урегулирования из прошлого.

Политическая составляющая демократического мира четко зафиксировала: нельзя на средства Украины что-либо предлагать России. Ведь это отсрочено, но уничтожит украинскую государственность,

– подчеркнул он.

Подоляк объяснил, что как только мы зафиксируемся на новой линии разграничения, то погибнем не за 3 дня, а за 3 года.

"Кто будет вкладывать деньги в страну, которая находится в перманентном состоянии войны? Почему в Украину – в частности, в Днепр, Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон – должны возвращаться люди с детьми, если они будут понимать, что там в любой момент может снова начаться весь ужас войны? Это же нонсенс!" – подчеркнул он.

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что тогда украинцы будут интегрироваться в европейские сообщества. И у нас будет гораздо меньше людей, желающих быть гражданами Украины.

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Компромиссный сценарий – неприемлемый

Он предполагает, что в случае сценария, предлагаемого лидером Pink Floyd, Россия будет считать себя победителем и все реваншистские настроения будут масштабироваться, потому что россияне были унижены. Страна-агрессор сделает апгрейд своей армии, наберет новый мобилизованный контингент, бросит немного денег, чтобы собрать оружие в Северной Корее, Иране или открыть производство.

Россия увеличит нагрузку на террористические группировки, чтобы они шокировали мир мощными террористическими актами. Распространит хаос на Ближнем Востоке, Северной и Северо-Восточной Африке, Латинской Америке. Получит возможность влиять на общественное мнение европейских стран и провоцировать их,

– спрогнозировал он.

По его словам, в случае такого развития событий Россия в определенный момент примет решение дойти до Днепра, до Киева и уничтожить украинскую государственность не только фактически, но и юридически.

"Мировоззренчески уже все понимают, как эта война должна закончиться и почему неприемлем любой компромиссный сценарий, потому что это будет победа России. Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский сегодня занимается обеспечением наших военных возможностей и договаривается об ускорении и увеличении объема оружия, которое нам необходима", – резюмировал Михаил Подоляк.

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