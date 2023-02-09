Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу про дивну ситуацію, коли соавтор фантастичного альбому Pink Floyd, говорить про диктатуру і тоталітаризм, посідає проросійську позицію, а російська пропаганда його активно використовує.

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Дивна позиція

Він згадав, що час від часу Вотерс висловлюється з приводу війни в Україні і демонструє досить дивну позицію: мовляв, давайте буквально зараз припинимо вогонь, підпишемо якесь тимчасове перемир’я і у такий спосіб зафіксуємо те, що хоче Росія.

По суті Вотерс говорить, що Україна має стати на коліна, капітулювати, позбутися свого суверенітету і закрити очі на те, що в неї окупували частку територій. Також перестати звинувачувати Росію у воєнних злочинах і забути про десятки тисяч цивільних зумисно вбитих росіянами,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він вважає дивним, що Вотерсу жодних наслідків після усього, що він сказав, не буде.

Концепції мирного врегулювання з минулого

На його думку, лідер Pink Floyd транслює концепції мирного врегулювання з минулого.

Політична складова демократичного світу чітко зафіксувала: не можна коштом України щось пропонувати Росії. Адже це відтерміновано, але знищить українську державність,

– підкреслив він.

Подоляк пояснив, що як тільки ми зафіксуємось на новій лінії розмежування, то ми загинемо не за 3 дні, а за 3 роки.

"Хто буде вкладати гроші в країну, яка перебуває в перманентному стані війни? Чому в Україну – зокрема в Дніпро, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон – мають повертатися люди з дітьми, якщо вони будуть розуміти, що там в будь-який момент може знову початися увесь жах війни? Це ж нонсенс!" – наголосив він.

Радник голови Офісу Президента України відзначив, що тоді українці будуть інтегрувати в європейські спільноти. І у нас буде набагато менше людей, які захочуть бути громадянами України.

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Компромісний сценарій – неприйнятний

Він припускає, що у випадку сценарію, який пропонує лідер Pink Floyd, Росія буде вважати себе переможцем і всі реваншистські настрої будуть масштабуватися, бо росіяни були принижені. Країна-агресорка зробить апгрейд своєї армії, набере новий мобілізований контингент, кине трошки грошей, щоб зібрати зброю в Північній Кореї, Ірані чи в себе відкрити виробництво.

Також Росія збільшить навантаження на терористичні угрупування, щоб вони шокували світ потужними терористичними актами. Поширить хаос на Близькому Сході, у Північній і Північно-східній Африці, Латинській Америці. Отримає можливість впливати на суспільні думки європейських країн та провокувати їх,

– спрогнозував він.

За його словами, у разі такого розвитку подій, Росія в певний момент ухвалить рішення дійти до Дніпра, до Києва і знищити українську державність не тільки фактично, але і юридично.

"Світоглядно вже всі розуміють, як ця війна має закінчитись і чому неприйнятним є будь-які компромісний сценарій, тому що це буде перемога Росії. Саме тому Президент України Володимир Зеленський сьогодні опікується забезпеченням наших військових можливостей і домовляється про пришвидшення і збільшення обсягу зброї, яка нам необхідна", – резюмував Михайло Подоляк.

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