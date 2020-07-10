Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили недавно заявил, что действующая власть Грузии не является законной и он сам намерен активно способствовать смене власти. Из-за инцидента посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии.

Грузинская сторона выразила обеспокоенность из-за заявления Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне Грузия потребует у Украины объяснить "позорные" заявления Саакашвили

В МИД Грузии слова украинского официального лица назвали недопустимыми.

Послу Украины подчеркнули, что такие действия являются не только нарушением грузинского законодательства, но и "наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами".

Грузинская сторона надеется, что Украина даст соответствующую оценку высказываниям Михеила Саакашвили, а обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений.

В свою очередь посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов пообещал передать Киеву позицию Грузии.

Разговор глав МИД Украины и Грузии

Кроме того, скандальные заявления главы исполкома Нацсовета реформ стали темой телефонного разговора главы МИД Грузии Давида Залкалиани и Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Украины выразил сожаление и пообещал разобраться в ситуации.

Заметим, что Грузия не впервые требует от Киева отреагировать на неоднозначные заявления Саакашвили. Ранее премьер Грузии Георгий Гахария удивлялся назначению Саакашвили в Нацсовет реформ Украины, но уверял, что это на отношения стран не повлияет.

Заявления Саакашвили о грузинской власти: что известно