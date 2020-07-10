Скандальные заявления Саакашвили: посла Украины вызвали в МИД Грузии
Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили недавно заявил, что действующая власть Грузии не является законной и он сам намерен активно способствовать смене власти. Из-за инцидента посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии.
Грузинская сторона выразила обеспокоенность из-за заявления Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.
Накануне Грузия потребует у Украины объяснить "позорные" заявления Саакашвили
В МИД Грузии слова украинского официального лица назвали недопустимыми.
Послу Украины подчеркнули, что такие действия являются не только нарушением грузинского законодательства, но и "наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами".
Грузинская сторона надеется, что Украина даст соответствующую оценку высказываниям Михеила Саакашвили, а обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений.
В свою очередь посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов пообещал передать Киеву позицию Грузии.
Разговор глав МИД Украины и Грузии
Кроме того, скандальные заявления главы исполкома Нацсовета реформ стали темой телефонного разговора главы МИД Грузии Давида Залкалиани и Дмитрия Кулебы.
Глава МИД Украины выразил сожаление и пообещал разобраться в ситуации.
Заявления Саакашвили о грузинской власти: что известно
- Михеил Саакашвили 9 июля записал из Киева видеообращение к своим сторонникам в Грузии.
- Он заявил, что не признает законным нынешнее грузинское правительство.
- Саакашвили также заявил о намерениях активно содействовать смене власти в Грузии.
- Слова украинского политика процитировали грузинские СМИ.
- Руководитель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили выразил возмущение из-за слов Саакашвили.
- Мол, слова Саакашвили – это "очередная позорная пропаганда и полное лжи заявление", а Украина должна на это отреагировать.