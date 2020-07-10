Очільник виконкому Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі нещодавно заявив, що чинна влада Грузії не є законною і він сам має наміри активно сприяти зміні влади. Через інцидент посла України в Тбілісі Ігоря Долгова викликали до МЗС Грузії.

Грузинська сторона висловила занепокоєння через заяви Саакашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні Грузія вимагатиме в України пояснити "ганебні" заяви Саакашвілі

У МЗС Грузії слова української офіційної особи назвали неприпустимими.

Послу України наголосили, що такі дії є не лише порушенням грузинського законодавства, але й "завдають серйозної шкоди відносинам між двома країнами".

Грузинська сторона сподівається, що Україна дасть відповідну оцінку висловлюванням Міхеїла Саакашвілі, а обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.

У свою чершу посол України в Тбілісі Ігор Долгов пообіцяв передати Києву позицію Грузії.

Розмова глав МЗС України та Грузії

Окрім того, скандальні заяви очільника виконкому Нацради реформ стали темою телефонної розмови глави МЗС Грузії Давида Залкаліані та Дмитра Кулеби.

Глава МЗС України висловив жаль і пообіцяв розібратися у ситуації.

Зауважимо, що Грузія не вперше вимагає від Києва відреагувати на неоднозначні заяви Саакашвілі. Раніше прем'єр Грузії Георгій Гахарія дивувався призначенню Саакашвілі у Нацраду реформ України, але запевняв, що це на відносини країн не вплине.

Заяви Саакашвілі про грузинську владу: що відомо