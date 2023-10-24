Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Герхард Шредер – действительно "уникальный" человек. Он долгое время находился в совете директоров "Роснефти", а также продолжает лоббировать интересы России за рубежом.

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При этом его не любят даже в Германии, где он родился. А, вероятнее всего, он до сих пор получает зарплату "в конверте" от России.

Что означает заявление Шредера

Как отметил Тизенгаузен, в последнее время Путин почти каждый раз говорит о необходимости переговоров с Украиной. Будто бы Киеву нужно сделать первый шаг, а тогда все будет нормально.

Шредер пытается рассорить Соединенные Штаты и Европу. Также он продвигает вопросы переговоров Украины и России.

Шредер воплощает важный замысел Путина. Он говорит, что война могла завершиться в 2022 году. Но тогда США будто бы сказали Украине не идти на переговоры. Он выдвигает мнение, что война нужна Штатам, но платит за нее Европа. Вот такую ключевую задачу он решает,

– отметил Тизенгаузен.

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Шредер начал рассказывать, что Украине всего нужно было пойти на определенные уступки – и тогда война бы закончилась. Однако договариваться с Россией сейчас – вообще ужасная идея.

После Первой российско-чеченской войны Москва пошла на мирный договор и приступила к работе над ошибками. Уже несколько лет спустя они буквально уничтожили Грозный и захватили Чечню. Переговоры не остановят Россию.

Путин понял в 2022 году, что всю Украину не сможет захватить. Он подписал бы бумаги, а потом вернулся бы. И все. Тогда было бы нам гораздо сложнее. Потому что он имел бы в Украине Медведчука, а его медиа-империя стала бы в разы больше,

– рассказал Тизенгаузен.

Заявление Шредера: кратко