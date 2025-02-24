Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что нужно обращать внимание не на риторику, а на реальные действия. К примеру, Соединенные Штаты не прекращали помощь для Украины, как об этом говорили некоторые люди. По его мнению, вряд ли они вообще попытаются приостановить контракты. Ведь это для них – буквально "святое".

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Чего хочет Трамп

Как отметил Загородний, ситуация с соглашением о редкоземельных металлах является достаточно специфической. Президент Владимир Зеленский правильно делает, когда говорит, что не пошла на ультиматумы от России в 2022 году, то и не пойдет на ультиматумы от Соединенных Штатов.

И сейчас ситуация значительно лучше, чем тогда. Украина смогла хотя бы как-то запустить военно-промышленный комплекс. Удары по России продолжаются. И Трамп никак на это не реагирует.

Если внимательно послушать Трампа, то его главная претензия – Европа мало платит. Думаю, если Европа скинется и закупит у американцев оружия на 100 миллиардов евро, то Зеленский уже может стать "хорошим парнем", с которым Трамп всегда хотел дружить,

– сказал Загородний.

В свое время ЕС потратил более чем 3 триллиона евро на борьбу с последствиями COVID-19. Поэтому найти 100 миллиардов для Трампа – это совсем не сложно. Можно еще и продолжать вкладывать в производство украинского оружия.

Тогда Украина наделает и ракеты, и дроны. И это будет значительно дешевле американского оружия. Уже можно будет даже поторговаться и требовать от Штатов скидки. США не хотят, чтобы Европа полностью была самостоятельной в плане безопасности. Потому что в таком случае Штаты не будут нужны Европе в плане безопасности,

– отметил Загородний.

Добавим, Трамп анонсировал встречу с Зеленским на этой или следующей неделе. Она связана с соглашением о полезных ископаемых между США и Украиной.