Российский диктатор хочет доказать, что "не хочет" осуществлять эскалацию. Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что для ядерной войны у Москвы нет места для маневров.

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Какой сигнал дает Путин новым заявлением об "Орешнике"

По словам российского правозащитника, Путину было важно сказать, что "Орешник" является альтернативой ядерному оружию, ведь это очень болезненная тема для Трампа. Будущий президент США, по мнению Фейгина, "размазывает" понятие и нечетко критикует действия страны-агрессора.

Эскалация ядерной войны – это табу для России, у Москвы мало места для маневров. Угрожать ядерным оружием россиянам не выгодно,

– объяснил российский правозащитник.

Фейгин подчеркнул, что "замена" ядерного оружия на межконтинентальные ракеты все же является сигналом от Путина о том, что, якобы, Россия не хочет осуществлять эскалацию, а "обойдется" баллистическими ракетами.

Однако это все равно является давлением на Украину, чтобы она выполнила российские условия окончания войны,

– подчеркнул он.

Кстати, иностранные СМИ сообщили, что Россия может запустить гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" по Украине в ближайшие дни. В то же время американские чиновники считают, что "Орешник" не изменит ход войны и является попыткой запугивания.