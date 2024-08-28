"На самом деле Татаров убил мертвое море": сеть взорвалась мемами после заявления Зеленского

Украинцы отреагировали мемами на заявление президента Владимира Зеленского о том, что "Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине".

Заявление президента прозвучало вчера, 27 августа на пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" в ответ на вопрос об эффективности определенных людей в его команде, в частности Татарова.

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Вопрос журналиста возмутил президента, поскольку он уже отвечал на него на непубличной встрече со СМИ, которое проводили без записи.

"Это знают и Соединенные Штаты, и все: Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вы здесь не были. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские? Я уже сказал, что это непубличная информация, и сказал об этом на нашей непубличной встрече", – сказал Зеленский.

Сеть буквально мгновенно отреагировала на такое заявление и сгенерировала десятки мемов. 24 Канал собрал самые яркие из них.

Однажды Олег Татаров бросил гранату и убил 50 чеченцев. Затем она взорвалась.

На самом деле это Олег Татаров убил Мертвое море. И чеченцев в Киеве.

Олег Татаров умеет делить на ноль.

Коронавирус подхватил Олега Татарова и умер за 5 минут.

Справка. В 2020 году Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины, который будет отвечать за правоохранительное направление. Еще тогда назначение вызвало волну негативных комментариев в обществе.