Заявление партии "Батькивщина" касательно хода дела Екатерины Гандзюк
Подозрение Мангеру объявлено исключительно в политических целях как метод нечестной борьбы Порошенко за власть. Силовые структуры четко и скоординировано работают против Юлии Тимошенко как главного конкурента Петра Порошенко на выборах. Они организуют грязные провокации и выполняют политический заказ.
Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", обнародованном на официальном сайте партии. Свое заявление нардепы разделили на три части: факты, выводы и требования, в частности, к следствию, Петру Порошенко, ГПУ и Юрию Луценко.
Факты:
- Нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк совершено 31 июля 2018 года. Ее облили концентрированной серной кислотой. С химическими ожогами 40% тела Екатерину госпитализируют. 4 ноября она умирает в киевской больнице.
- 5 ноября активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" указывают на след депутата от БПП Николая Паламарчука. Следствие задерживает исполнителей преступления и устанавливает, что деньги организатору действительно передал помощник народного депутата Паламарчука.
- 6 ноября Верховная Рада создает временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов. "Батькивщина" активно выступает за ее создание и делегирует в комиссию своего представителя Игоря Луценко.
- Активисты начинают серию акций протеста с требованием расследования дела. Среди вероятных заказчиков убийства они называют главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука (оба члена команды Петра Порошенко), председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.
- Владислав Мангер 31 января заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Екатерину Гандзюк, но учитывая атаки на партию он приостанавливает свое членство в "Батькивщине" и требует проведения независимого расследования.
- Политсовет партии удовлетворяет его заявление, а Бюро Херсонской областной организации принимает решение об исключении Владислава Мангера из партии и рекомендует ему уйти с должности председателя Херсонского облсовета.
- 29 января Генеральный прокурор Юрий Луценко открыто поддерживает кандидата в президенты Петра Порошенко. С 2013 года Юрий Луценко является кумом Петра Порошенко.
- На публичных акциях по делу Екатерины Гандзюк рядом с активистами замечают штатных провокаторов СБУ. Одновременно каждое публичное событие Юлии Тимошенко сопровождается провокациями, организованными Службой безопасности.
- 11 февраля Генеральный прокурор объявляет подозрение Владиславу Мангеру в организации покушения на Екатерину Гандзюк. Ни один человек из команды действующего президента в обвинениях не фигурирует. Текст подозрения не содержит ни одного конкретного факта или доказательства причастности Мангера к преступлению.
Выводы:
- Владислав Мангер уверяет, что не имеет никакого отношения к делу Гандзюк. Он готов доказывать свою невиновность всеми средствами, включая полиграф.
- Генеральная прокуратура и медиа сопровождение Порошенко делают все, чтобы вывести из-под обвинений членов команды действующего президента.
- Власть не интересуют настоящие заказчики убийства Екатерины. Они используют смерть девушки в грязных целях.
- Подозрение Мангеру объявлено исключительно в политических целях как метод нечестной борьбы Порошенко за власть.
- Силовые структуры четко и скоординировано работают против Юлии Тимошенко как главного конкурента Петра Порошенко на выборах. Они организуют грязные провокации и выполняют политический заказ.
Требования:
- Юрий Луценко, который имеет очевидный конфликт интересов, должен быть отстранен от дел на время избирательной кампании. Согласно ч.3 ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре" полномочия Генерального прокурора в случае его отпуска переходят 1-му заместителю.
- Генеральная прокуратура должна публично объявить о роли членов команды Порошенко Гордеева, Рищука, Паламарчука по делу Гандзюк.
- Следствие по делу должно быть проведено быстро и беспристрастно, прозрачно и публично. Только так силовые структуры могут опровергнуть обвинения в политической окраске дела.
- Петр Порошенко должен прекратить использовать силовые структуры в избирательной борьбе и фальсифицировать уголовные дела по политическому заказу. Люди, которые на словах ведут Украину в Европу, и на самом деле должны исповедовать демократические ценности и вести выборы честно.
Источник: 24 Канал
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