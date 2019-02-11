Заявление партии "Батькивщина" касательно хода дела Екатерины Гандзюк

Подозрение Мангеру объявлено исключительно в политических целях как метод нечестной борьбы Порошенко за власть. Силовые структуры четко и скоординировано работают против Юлии Тимошенко как главного конкурента Петра Порошенко на выборах. Они организуют грязные провокации и выполняют политический заказ.

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", обнародованном на официальном сайте партии. Свое заявление нардепы разделили на три части: факты, выводы и требования, в частности, к следствию, Петру Порошенко, ГПУ и Юрию Луценко. Факты: Нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк совершено 31 июля 2018 года. Ее облили концентрированной серной кислотой. С химическими ожогами 40% тела Екатерину госпитализируют. 4 ноября она умирает в киевской больнице. 5 ноября активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк" указывают на след депутата от БПП Николая Паламарчука. Следствие задерживает исполнителей преступления и устанавливает, что деньги организатору действительно передал помощник народного депутата Паламарчука. 6 ноября Верховная Рада создает временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов. "Батькивщина" активно выступает за ее создание и делегирует в комиссию своего представителя Игоря Луценко. Активисты начинают серию акций протеста с требованием расследования дела. Среди вероятных заказчиков убийства они называют главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука (оба члена команды Петра Порошенко), председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Владислав Мангер 31 января заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Екатерину Гандзюк, но учитывая атаки на партию он приостанавливает свое членство в "Батькивщине" и требует проведения независимого расследования. Политсовет партии удовлетворяет его заявление, а Бюро Херсонской областной организации принимает решение об исключении Владислава Мангера из партии и рекомендует ему уйти с должности председателя Херсонского облсовета. 29 января Генеральный прокурор Юрий Луценко открыто поддерживает кандидата в президенты Петра Порошенко. С 2013 года Юрий Луценко является кумом Петра Порошенко. На публичных акциях по делу Екатерины Гандзюк рядом с активистами замечают штатных провокаторов СБУ. Одновременно каждое публичное событие Юлии Тимошенко сопровождается провокациями, организованными Службой безопасности. 11 февраля Генеральный прокурор объявляет подозрение Владиславу Мангеру в организации покушения на Екатерину Гандзюк. Ни один человек из команды действующего президента в обвинениях не фигурирует. Текст подозрения не содержит ни одного конкретного факта или доказательства причастности Мангера к преступлению. Выводы: Владислав Мангер уверяет, что не имеет никакого отношения к делу Гандзюк. Он готов доказывать свою невиновность всеми средствами, включая полиграф. Генеральная прокуратура и медиа сопровождение Порошенко делают все, чтобы вывести из-под обвинений членов команды действующего президента. Власть не интересуют настоящие заказчики убийства Екатерины. Они используют смерть девушки в грязных целях. Подозрение Мангеру объявлено ​​исключительно в политических целях как метод нечестной борьбы Порошенко за власть. Силовые структуры четко и скоординировано работают против Юлии Тимошенко как главного конкурента Петра Порошенко на выборах. Они организуют грязные провокации и выполняют политический заказ. Требования: Юрий Луценко, который имеет очевидный конфликт интересов, должен быть отстранен от дел на время избирательной кампании. Согласно ч.3 ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре" полномочия Генерального прокурора в случае его отпуска переходят 1-му заместителю. Генеральная прокуратура должна публично объявить о роли членов команды Порошенко Гордеева, Рищука, Паламарчука по делу Гандзюк. Следствие по делу должно быть проведено быстро и беспристрастно, прозрачно и публично. Только так силовые структуры могут опровергнуть обвинения в политической окраске дела. Петр Порошенко должен прекратить использовать силовые структуры в избирательной борьбе и фальсифицировать уголовные дела по политическому заказу. Люди, которые на словах ведут Украину в Европу, и на самом деле должны исповедовать демократические ценности и вести выборы честно.