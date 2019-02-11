Заява партії "Батьківщина" щодо перебігу справи Катерини Гандзюк

Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби Порошенка за владу. Силові структури чітко та скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко як головного конкурента Петра Порошенка на виборах. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення.

Про це йдеться в заяві партії "Батьківщина", оприлюдненій на офіційному сайті партії. Свою заяву нардепи розділили на три частини: факти, висновки та вимоги, зокрема, до слідства, Петра Порошенка, ГПУ та Юрія Луценка. Факти: Напад на громадську активістку Катерину Гандзюк скоєно 31 липня 2018 року. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. З хімічними опіками 40% тіла Катерину госпіталізують. 4 листопада вона помирає в київській лікарні. 5 листопада активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" вказують на слід депутата від БПП Миколи Паламарчука. Слідство затримує виконавців злочину і встановлює, що гроші організатору дійсно передав помічник народного депутата Паламарчука. 6 листопада Верховна Рада створює Тимчасову слідчу комісію з розслідування нападів на активістів. "Батьківщина" активно виступає за її створення і делегує в комісію свого представника Ігоря Луценка. Активісти починають серію акцій протесту з вимогою розслідування справи. Серед імовірних замовників вбивства вони називають голову Херсонської ОДА Андрія Гордеєва, його заступника Євгена Рищука (обидва члени команди Петра Порошенка), голову Херсонської облради Владислава Мангера. Владислав Мангер 31 січня заявив, що не має жодного відношення до нападу на Катерину Гандзюк, але з огляду на атаки на партію він призупиняє своє членство в "Батьківщині" і вимагає проведення незалежного розслідування. Політрада партії задовольняє його заяву, а Бюро Херсонської обласної організації ухвалює рішення про виключення Владислава Мангера з партії і рекомендує йому піти з посади голови Херсонської облради. 29 січня Генеральний прокурор Юрій Луценко відкрито підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка. З 2013 року Юрій Луценко є кумом Петра Порошенка. На публічних акціях щодо справи Катерини Гандзюк поряд з активістами помічають штатних провокаторів СБУ. Одночасно кожна публічна подія Юлії Тимошенко супроводжується провокаціями, організованими Службою безпеки. 11 лютого Генеральний прокурор оголошує підозру Владиславу Мангеру в організації замаху на Катерину Гандзюк. Жодна людина з команди чинного президента у звинуваченнях не фігурує. Текст підозри не містить жодного конкретного факту чи доказу причетності Мангера до злочину. Висновки: Владислав Мангер запевняє, що не має жодного відношення до справи Гандзюк. Він готовий доводити свою невинуватість всіма засобами, включаючи поліграф. Генеральна прокуратура і медіа супровід Порошенка роблять усе, щоб вивести з-під звинувачень членів команди чинного президента. Владу не цікавлять справжні замовники вбивства Катерини. Вони використовують смерть дівчини у брудних цілях. Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби Порошенка за владу. Силові структури чітко і скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко як головного конкурента Петра Порошенка на виборах. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення. Вимоги: Юрій Луценко, який має очевидний конфлікт інтересів, має бути відсторонений від справ на час виборчої кампанії. Відповідно до ч.3 ст. 9 Закону України "Про прокуратуру" повноваження Генерального прокурора у разі його відпустки переходять 1-му заступнику. Генеральна прокуратура має публічно оголосити про роль членів команди Порошенка Гордеєва, Рищука, Паламарчука у справі Гандзюк. Слідство у справі має бути проведено швидко і неупереджено, прозоро і публічно. Лише так силові структури можуть заперечити звинувачення в політичному забарвленні справи. Петро Порошенка має припинити використовувати силові структури у виборчій боротьбі і фальшувати кримінальні справи на політичне замовлення. Люди, які на словах ведуть Україну в Європу, і на справі мають сповідувати демократичні цінності і вести вибори чесно.