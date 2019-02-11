Заява партії "Батьківщина" щодо перебігу справи Катерини Гандзюк
Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби Порошенка за владу. Силові структури чітко та скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко як головного конкурента Петра Порошенка на виборах. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення.
Про це йдеться в заяві партії "Батьківщина", оприлюдненій на офіційному сайті партії. Свою заяву нардепи розділили на три частини: факти, висновки та вимоги, зокрема, до слідства, Петра Порошенка, ГПУ та Юрія Луценка.
Факти:
- Напад на громадську активістку Катерину Гандзюк скоєно 31 липня 2018 року. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. З хімічними опіками 40% тіла Катерину госпіталізують. 4 листопада вона помирає в київській лікарні.
- 5 листопада активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" вказують на слід депутата від БПП Миколи Паламарчука. Слідство затримує виконавців злочину і встановлює, що гроші організатору дійсно передав помічник народного депутата Паламарчука.
- 6 листопада Верховна Рада створює Тимчасову слідчу комісію з розслідування нападів на активістів. "Батьківщина" активно виступає за її створення і делегує в комісію свого представника Ігоря Луценка.
- Активісти починають серію акцій протесту з вимогою розслідування справи. Серед імовірних замовників вбивства вони називають голову Херсонської ОДА Андрія Гордеєва, його заступника Євгена Рищука (обидва члени команди Петра Порошенка), голову Херсонської облради Владислава Мангера.
- Владислав Мангер 31 січня заявив, що не має жодного відношення до нападу на Катерину Гандзюк, але з огляду на атаки на партію він призупиняє своє членство в "Батьківщині" і вимагає проведення незалежного розслідування.
- Політрада партії задовольняє його заяву, а Бюро Херсонської обласної організації ухвалює рішення про виключення Владислава Мангера з партії і рекомендує йому піти з посади голови Херсонської облради.
- 29 січня Генеральний прокурор Юрій Луценко відкрито підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка. З 2013 року Юрій Луценко є кумом Петра Порошенка.
- На публічних акціях щодо справи Катерини Гандзюк поряд з активістами помічають штатних провокаторів СБУ. Одночасно кожна публічна подія Юлії Тимошенко супроводжується провокаціями, організованими Службою безпеки.
- 11 лютого Генеральний прокурор оголошує підозру Владиславу Мангеру в організації замаху на Катерину Гандзюк. Жодна людина з команди чинного президента у звинуваченнях не фігурує. Текст підозри не містить жодного конкретного факту чи доказу причетності Мангера до злочину.
Висновки:
- Владислав Мангер запевняє, що не має жодного відношення до справи Гандзюк. Він готовий доводити свою невинуватість всіма засобами, включаючи поліграф.
- Генеральна прокуратура і медіа супровід Порошенка роблять усе, щоб вивести з-під звинувачень членів команди чинного президента.
- Владу не цікавлять справжні замовники вбивства Катерини. Вони використовують смерть дівчини у брудних цілях.
- Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби Порошенка за владу.
- Силові структури чітко і скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко як головного конкурента Петра Порошенка на виборах. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення.
Вимоги:
- Юрій Луценко, який має очевидний конфлікт інтересів, має бути відсторонений від справ на час виборчої кампанії. Відповідно до ч.3 ст. 9 Закону України "Про прокуратуру" повноваження Генерального прокурора у разі його відпустки переходять 1-му заступнику.
- Генеральна прокуратура має публічно оголосити про роль членів команди Порошенка Гордеєва, Рищука, Паламарчука у справі Гандзюк.
- Слідство у справі має бути проведено швидко і неупереджено, прозоро і публічно. Лише так силові структури можуть заперечити звинувачення в політичному забарвленні справи.
- Петро Порошенка має припинити використовувати силові структури у виборчій боротьбі і фальшувати кримінальні справи на політичне замовлення. Люди, які на словах ведуть Україну в Європу, і на справі мають сповідувати демократичні цінності і вести вибори чесно.
Джерело: 24 Канал
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