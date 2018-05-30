Заявление постпреда Порошенко о проблемах с Крымским мостом: появилась реакция оккупантов

Оккупационная власть аннексированного Крыма открестилась от проблем с новооткрытым Крымским мостом, о которых ранее рассказал постпред Президента Украины на полуострове Борис Бабин.

Об этом заявил "вице-премьер "правительства" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский, передает "РИА Новости".

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Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этим заданием мост справился,

– заверил он.

По словам оккупанта, украинская власть "придумала новую аргументацию" и "в очередной раз выдает желаемое за действительное", говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом.

Напомним, представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, что у оккупантов уже возникли проблемы из-за Керченского моста в аннексированном Крыму, наличие которого очень негативно сказывается на торговом судоходстве.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.