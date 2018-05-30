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Заява постпреда Порошенка про проблеми з Кримським мостом: з'явилась реакція окупантів

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Окупанти відхрестилися від проблем з Кримським мостом
Окупанти відхрестилися від проблем з Кримським мостом / most.life

Окупаційна влада анексованого Криму відхрестилася від проблем з нововідкритим Кримським мостом, про які раніше розповів постпред Президента України на півострові Борис Бабін.

Про це заявив "віце-прем'єр "уряду" окупованого Криму Дмитро Полонський, передає "РИА Новости".  

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Жодних проблем і незручностей немає і бути не може. Цей міст будувався саме для того, щоб зняти усі обмеження, у тому числі транспортні і логічні, і з цим завданням міст впорався,
– запевнив він. 

За словами окупанта, українська влада "вигадала нову аргументацію" та "вкотре видає бажане за дійсне", говорячи про нібито наявні проблеми з Кримським мостом.

Нагадаємо, представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін розповів, що в окупантів вже виникли проблеми через Керченський міст в анексованому Криму, наявність якого дуже негативно позначається на торговельному судноплавстві.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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