Это позорное выступление, – Пионтковский разнес слова экс-премьера Израиля

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет признался, что в марте 2022 года беседовал с Владимиром Путиным. Он якобы договорился с российским диктатором о том, что тот не будет убивать украинского президента Владимира Зеленского. Он также заявил, что пытался быть посредником между Украиной и Россией.

Собственное мнение 24 Канала относительно этих заявлений выразил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что Беннет при случайных обстоятельствах занимал такую должность из-за борьбы с действующим премьером Беньямина Нетаньяху.

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По его словам, это абсолютно позорное выступление, какой-то детский сад.

Он (Нафтали Беннет – 24 Канал) рассказывает в основном, какой он "велик", как он говорил с Путиным, Джонсоном, Байденом, Зеленским и Макроном. Он говорит, что якобы придумал "большой план", чтобы выйти из войны, и якобы все было близко к договоренностям, но "точки соприкосновения" были о гарантиях безопасности.

– сказал Пионтковский.

Как отметил публицист, Украина настояла на членстве в НАТО, поэтому у него была "гениальная идея" – чтобы все было, как в Израиле – Украина создала собственную армию и была без НАТО.

"Это человек, который абсолютно "не в теме", он никогда не занимался внешней политикой. Ну Путина он, конечно, "разводил", – считает Пионтковский.

Он отметил, что Нафтали Беннета был премьером Израиля всего несколько месяцев, но "войдет в историю, как мудак".

По его мнению, российская пропаганда с ним ошиблась – основной мотив Беннет был не о Западе, а совсем другой – он говорил, что они "были близки к решению", но потом случилась Буча и Ирпень.

Это больше похоже на правду, ведь о каких-то уступках украинская сторона была готова говорить, но после Бучи и Ирпеня никаких разговоров с россиянами быть не может. Эта позиция сохраняется на сегодня,

– объяснил Пионтковский.

Он подчеркнул, что заявления Беннета – это маленький эпизод, который не несет никакого важного значения и это не бросает тень на западных союзников Украины.

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Пионтковский вспомнил, что в июне в Украину приезжали европейские лидеры – Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, предлагавшие примерно то же, что и Нафтали Беннет – о переговорах и прекращении огня. А 5 ноября с чем-то похожим приезжал в Киев Джейк Салливан.

Кратко о разговоре Беннета с Путиным