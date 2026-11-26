Заявления Кушнера о пересмотре границ могут привести к новым угрозам / Фото: Getty Images
Спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер 26 ноября подвергся критике из-за заявлений о пересмотре границ. Политолог Валентин Гладких предупредил, что легализация права силы может привести к новым угрозам.
Скандальное интервью американского политика окончательно развеяло иллюзии относительно его миссии, отметил в эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких. По словам аналитика, попытки найти общий язык с Кремлем с помощью комплиментов Владимиру Путину или дружбы с российскими переговорщиками обречены на провал.
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Почему Россию нельзя остановить комплиментами?
Политолог убежден, что попытки найти компромисс через умасливание агрессора свидетельствуют о тотальном непонимании природы кремлевского режима.
Это интервью просто развеяло последние иллюзии относительно того, способны ли люди с такими взглядами достичь результата. Россия и Путин не хотят мира. К миру их можно лишь принудить, то есть создать такие условия, при которых Россия больше не сможет продолжать войну
Аналитик также высмеял попытки российских спецслужб апеллировать к прошлому и манипулировать документами о деде Кушнера, который в годы Второй мировой войны якобы воевал в партизанском отряде. По мнению эксперта, подобное псевдоисторическое мифологизированное мышление не имеет никакого отношения к реальности.
Угроза для послевоенного мирового порядка
Кроме того, специалист раскритиковал тезис американца о том, что большинство европейских границ исторически определялись войной, поэтому теперь якобы придется искать новую линию раздела. Такой подход окончательно нивелирует систему безопасности и легализует право силы.
Они открывают ящик Пандоры. Запрет на пересмотр международно признанных границ силовым путем был предохранителем от глобальной катастрофы. Но если сила является основой, то это правило действует и против России. Если они говорят, что у России нет границ, то эти границы можно произвольно сдвигать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения
Валентин Гладких добавил, что о подлинных намерениях Москвы свидетельствует ее новый государственный бюджет, в котором экономика полностью подчинена ведению боевых действий, а не завершению войны.
Ловушка кремлевского влияния
Эксперты единодушны в том, что подобная риторика американских представителей лишь подыгрывает агрессору и ставит под угрозу мирные переговоры.
Ранее политолог Владимир Фесенко также предупреждал, что из-за публичных комплиментов российскому диктатору переговорщик фактически оказался под влиянием Кремля. По его словам, Москва умело использует психологические слабости западных гостей, навязывая им собственную искаженную картину мира вместо реального диалога.
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