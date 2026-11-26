Скандальне інтерв'ю американського політика остаточно розвіяло ілюзії щодо його місії, зазначив в ефірі 24 Каналу політолог Валентин Гладких. За словами аналітика, спроби знайти спільну мову з Кремлем за допомогою компліментів Володимиру Путіну чи дружби з російськими переговорниками приречені на провал.

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Чому Росію не зупинити компліментами?

Політолог переконаний, що намагання знайти компроміс через улещування агресора свідчать про тотальне нерозуміння природи кремлівського режиму.

Це інтерв'ю просто розвіяло остаточні ілюзії щодо того, чи спроможні люди з такими поглядами досягнути результату. Росія і Путін не хочуть миру. До миру їх можна лише примусити, тобто створити такі умови, за яких Росія більше не зможе продовжувати війну– зауважив Гладких.

Аналітик також висміяв спроби російських спецслужб апелювати до минулого та маніпулювати документами про діда Кушнера, який у роки Другої світової війни нібито воював у партизанському загоні. На думку експерта, подібне псевдоісторичне міфологізоване мислення не має жодного стосунку до реальності.

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Загроза для повоєнного світового порядку

Крім того, фахівець розкритикував тезу американця про те, що більшість європейських кордонів історично визначалися війною, тому тепер буцімто доведеться шукати нову лінію поділу. Такий підхід остаточно нівелює систему безпеки та легалізує право сили.

Вони відкривають скриньку Пандори. Заборона перегляду міжнародно визнаних кордонів у силовий спосіб була запобіжником від глобальної катастрофи. Але якщо сила є підґрунтям, то це правило діє і проти Росії. Якщо вони кажуть, що Росія не має кордонів, то ці кордони можна довільно посунути не лише в бік збільшення, а й у бік зменшення– зазначив експерт.

Валентин Гладких додав, що про справжні наміри Москви свідчить її новий державний бюджет, у якому економіку повністю підпорядковано веденню бойових дій, а не завершенню війни.

Пастка кремлівського впливу

Експерти одностайні в тому, що подібна риторика американських представників лише підіграє агресору та ставить під загрозу мирні переговори.

Раніше політолог Володимир Фесенко також застерігав, що через публічні компліменти російському диктатору переговорник фактично потрапив під вплив Кремля. За його словами, Москва вміло використовує психологічні слабкості західних візитерів, нав'язуючи їм власну викривлену картину світу замість реального діалогу.