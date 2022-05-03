Заявления Орбана – это исполнение обещаний перед Путиным

Перед миром стоит глобальный вопрос – поддержание свободы или авторитаризма. И заявления Орбана – только выполнение обещаний и обязательств, которые он дал перед Путиным, когда они договорились.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Андрей Вигиринский. Он также добавил, что теперь нам ясна природа этих заявлений о неналожении санкций и всего остального.

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Теперь, опираясь на слова господина Данилова, можно понять, почему он эти обязательства принимал. Ведь нам вчера объяснили, что ГУР получило информацию о том, что в случае успеха России в войне с Украиной – Венгрия заберет часть территорий,

– отмечает эксперт.

"Орбан намерен и желает и вполне вероятно, что имел и политические договоренности с Путином об уходе части Закарпатья в Венгрию", – говорит Вигиринский.

Венгрия преследует не только имперские амбиции

По мнению политического эксперта, экономическая выгода всегда очевидна, ведь за время наводнения все логистические услуги сильно подорожали. Если раньше, переправить контейнер с товаром стоило 2 тысячи долларов, а сейчас 14 тысяч. Кроме биржевых цен, мы еще видим дефицит ресурса. Одно дело – товар, а другое – доставить его.

Для Орбана это вполне националистический мотив, чтобы не налагать санкции, словно для того, чтобы "защитить карманы венгров",

– утверждает Андрей Вигиринский.

В то же время, если мы примем во внимание "глобальное переформатирование мира" под представление Путина, то такое "переформатирование" совсем не устраивает Запад, частью которого является Венгрия. Но если западные страны не хотят переформатирования, то нужно чем-нибудь жертвовать, убежден эксперт.

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