Об этом 24 Каналу рассказал журналист Роман Цымбалюк. Путин считает эту войну отечественной, заметил журналист.

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В свое время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Украине продолжит страдать мирное население, этим он фактически признал Россию террористкой. Со временем свои слова он забрал.

Это заявление Пескова Цымбалюк называл едва ли не единственным правдивым. Даже обычные россияне считают, что хоть они, возможно, и делают что-нибудь плохое, но нужно идти до конца.

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Накануне во время выступления от Путина ожидали "разгромных заявлений", однако он неожиданно заговорил о блокаде Ленинграда.

По-моему, это называется мутация, мутация Владимира Путина,

– заметил Цымбалюк.

Журналист предполагает, что поколение россиян, родившихся при Путине и умирающее при нем, считает, что он и концлагеря освобождал, и под его руководством проводилась военная кампания в 1945 году.

По словам журналиста, в России историю Второй мировой войны намеренно "подтягивают" к войне, которую они ведут сейчас.

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Цымбалюк вспомнил, как Путин ездил в Башкортостан. Там он рассказывал, что не бурят, а башкиры очень хорошие воины. Тогда Путин упомянул 1812 год, 1941 год и современность.

Как в российской истории это записано – Первая отечественная война, Вторая отечественная, и, мол, сейчас тоже отечественная война,

– добавил журналист.

Он отметил, что Путин говорит сейчас об отечественной войне в ситуации, когда против него фактически весь мир. Недавно даже президент Сербии Александр Вучич сказал, что Крым – это Украина. Хотя, казалось бы, Сербия в очень хороших отношениях с Россией.

По словам Цымбалюка, в России, наверное, у кого-то работало критическое мышление, и они решили, что объявлять войну всему миру неуместно. Поэтому до сих пор называют ее "специальной военной операцией".

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