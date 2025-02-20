Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, который озвучив, что если такая тактика США приведет к чему-то серьезному, не уступкам России, а наоборот усилению давления на нее, чтобы не покинуть наедине Украину, тогда такое поведение можно оправдать.

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Снимать санкции с России до переговоров – ошибка

Если будут признаки, что США и Россия действительно начали сближение для попытки достичь нужных им целей и удовлетворить собственные интересы путем Украины, тогда это будет крайне негативная ситуация. Шарп склоняется сейчас к мнению, что США сегодня пытаются удовлетворить оппонента, чтобы усадить его за стол переговоров.

Военный обозреватель из Израиля обратил внимание на то, что заявления членов команды Трампа имеют противоречия. Госсекретарь США Рубио ранее озвучивал, что до того, как будет достигнуто мирное соглашение, снятие санкций с России не предполагается.

"Снять их до этого – это категорическая ошибка. Если будет соглашение, то одно из важных российских требований на переговорах будет снятие санкций. Вероятнее, что Россия не пойдет на сделку без выполнения этого требования, а также, чтобы ее не обязывали выплачивать компенсации", – озвучил Шарп.

По мнению военного обозревателя, рано или поздно России это согласуют, а в ответ она должна будет пойти на определенные уступки, но он уверен, что Кремль не закончит эту войну сделкой, в которой будут присутствовать масштабные санкции.

Это важно понимать. Если кто-то думает по-другому, то это иллюзии. Я очень надеюсь, что никому не придет в голову снимать с России санкции до того как удастся что-то серьезно достичь,

– отметил Шарп.

Что разозлило Трампа?

Тему необходимости проведения в Украине выборов, по мнению Шарпа, донесла до американского президента российская сторона. Лидер США также озвучил, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4% и назвал его "диктатором без выборов".

США решили, чтобы Россия не имела повода не сесть за стол переговоров, поднять эту тему, ведь раньше об этом не говорилось,

– заметил Шарп.

Кроме того, обострение риторики со стороны Трампа, по мнению военного обозревателя, может быть связано с соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине. То, что президент Зеленский отказался подписать этот документ, явно вызвало серьезное раздражение у Трампа. Это, со слов Шарпа, стало поводом для повышения тона со стороны президента США.