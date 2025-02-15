Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что Трамп времен предвыборной кампании и Трамп-президент существенно отличаются.

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О чем свидетельствуют заявления Трампа

Как отметил Пендзин, видение Трампа и его взгляды достаточно быстро меняются в зависимости от внешней ситуации. При этом в его заявлениях все равно звучит много сомнительных вещей. Можно вспомнить слова Трампа о том, что Путин якобы действительно хочет мира.

Иллюзий в его словах есть много. Почему-то даже есть наивные мысли, что Россия хочет мира. Зеленский правильно делает, что указывает Трампу: то, что Путин говорит, и то, что Путин делает – две большие разницы. Должен прийти опыт. Единственный позитив, что риторика членов его администрации по поводу помощи Украине меняется,

– сказал Пендзин.

При этом в Соединенных Штатах пока нет законопроекта о военной помощи для Украины на 2025 год. Были отдельные инициативы по ленд-лизу. Но они пока никак не подкреплены партийной поддержкой.

Обратите внимание! Соединенные Штаты пока не поддерживают немедленное вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна будет 1,5-миллионная армия, если наше государство не станет членом НАТО. Только так можно будет эффективно противостоять угрозам от России.

Украине также важно разобраться с ситуацией с редкоземельными металлами. Важно, чтобы это не была обычная продажа ресурсов для Соединенных Штатов. Нужно договариваться о совместном разделе продукции или поступления в госбюджет от ренты и тому подобное.

Добавим, по данным издания Financial Times Трамп попытается организовать прекращение огня до Пасхи, который будет 20 апреля, или до 9 мая.