Киев в таком случае также должен развивать систему безопасности с ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в Мюнхене.

Смотрите также Россия готовит дивизии со 150 тысячами военных: Зеленский ответил, пойдет ли враг в новое наступление

Как Украина может защитить себя без НАТО

По словам Зеленского, Киев должен развивать систему безопасности в сотрудничестве с Европой, и европейские лидеры должны это осознавать.

Если мы не являемся частью НАТО или пока не присоединимся к Альянсу, нам нужна армия, способная защитить страну. Это означает соответствующее вооружение – по стандартам НАТО – и достаточное количество военных. Какое именно количество? Мы вместе с военными просчитали, что это должна быть армия численностью 1,5 миллиона человек. Полтора миллиона!

– заявил президент.

Зеленский напомнил, что нынешняя численность украинского войска значительно меньше.

"Сегодня у нас вдвое меньше боевых бригад, чем в России. У них 220, у нас – 110. Итак, чтобы сравняться, нам нужно иметь 220", – объяснил он.

Президент также обратил внимание на финансовый аспект. По его словам, на содержание такой армии понадобится не 40 миллиардов долларов в год, как сейчас, а минимум 60 миллиардов. Этот вопрос требует стратегического подхода, в частности относительно источников финансирования.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина имеет план размещения 110-тысячного миротворческого контингента, но карта не является публичной.