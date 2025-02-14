Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Россия готовит новые дивизии

Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Россия подготовит 15 новых дивизий для тренировки и усиления угрозы из Беларуси. Украина считает, что эти силы полностью или частично будут сосредоточены на территории этой страны.

Это будет примерно 100 – 150 тысяч человек. Это большая группировка. Но я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину Может быть, но я не уверен,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что не собирается никого пугать, однако дать утвердительный ответ, пойдут ли вновь созданные силы врага в новое наступление, – сложно. По словам Зеленского, новые дивизии могут пойти как в новое наступление в Украине, так и попробовать в направлении Польши или стран Балтии.

Более того, по словам Зеленского новосозданные дивизии могут готовиться и к тому, чтобы в следующем году напасть на страны НАТО. Президент Украины также добавил, что планирует обсудить с Трампом о планах России по Беларуси.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Путин не готовится к переговорам или к мирному урегулированию войны. Наоборот – российский диктатор увеличивает численность армии, чтобы продолжать боевые действия. Об этом свидетельствуют создание новых дивизий и развитие новых военных производств.