Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Росія готує нові дивізії

Володимир Зеленський повідомив, що цього року Росія підготує 15 нових дивізій для тренування та посилення загрози з Білорусі. Україна вважає, що ці сили повністю або частково будуть зосереджені на території цієї країни.

Це буде приблизно 100 – 150 тисяч людей. Це велике угруповання. Але я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну Може бути, але я не впевнений,

– наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що не збирається нікого лякати, однак дати ствердну відповідь, чи підуть новостворені сили ворога у новий наступ, – складно. За словами Зеленського, нові дивізії можуть піти як у новий наступ в Україну, так і спробувати у напрямку Польщі чи країн Балтії.

Ба більше, за словами Зеленського новостворені дивізії можуть готуватися й до того, аби наступного року напасти на країни НАТО. Президент України також додав, що планує обговорити з Трампом про плани Росії щодо Білорусі.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Путін не готується до переговорів чи до мирного врегулювання війни. Навпаки – російський диктатор збільшує чисельність армії, щоб продовжувати бойові дії. Про це свідчать створення нових дивізій та розвиток нових військових виробництв.