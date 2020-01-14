Заявления Израиля о "чествовании Украиной антисемитов": как отреагировали в МИД

Украина отреагировала на заявление Израиля о якобы чествовании в Украине "антисемитов и убийц евреев". Министерство иностранных дел сообщило, что страна осуждает любые проявления нетерпимости и антисемитизма.

Заявление опубликовали на сайте МИД Украины.

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В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. А органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями,

– говорится в сообщении.

По информации министерства, позицию Украины подтверждают и влиятельные международные и неправительственные организации, а также Министерство по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

В ведомстве также добавили, что сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", – отметили в МИД.

Что известно о заявлении МИД Израиля

Ведомство осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".

1 января в Киеве состоялась традиционное факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры, посвященное дню рождения главы ОУН-УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

О реакции Польши и Израиля на чевствование в Украине деятелей ОУН-УПА

Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий накануне совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря 2019 года Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в память лидеров ОУН и УНР.



Также дипломаты осудили то, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

Кто такой Степан Бандера?Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 20-го века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.



Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отверг предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказало КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.