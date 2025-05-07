Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
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Россияне в очередной раз ударили по Запорожской атомной станции. В результате атаки обесточена одна из линий питания – в случае полного отключения от энергосистемы может произойти очередной блэкаут.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Смотрите также Атака на Киев, поражены оборонные заводы и аэродромы России: хронология 1169 дня войны