Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.
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Росіяни укотре вдарили по Запорізькій атомній станції. Унаслідок атаки знеструмлена одна з ліній живлення – у разі повного відключення від енергосистеми може статися черговий блекаут.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.
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