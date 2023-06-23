В традиционном обзоре российской пропаганды "Осторожно, Зомбоящик" 24 канал анализирует, как Россия прибегает к своей любимой тактике в информационной войне.

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Оккупанты обвиняют Украину в своих преступлениях

Сначала на российском телевидении рассказывают о страшном апокалиптическом сценарии, который якобы готовит Украина. Впоследствии этот апокалиптический сценарий реализует Россия, пользуясь тем, что в информационном пространстве уже есть обвинения в сторону Украины.

К примеру, по такой схеме Россия оправдывает свое полномасштабное вторжение в Украину. По словам пропагандиста Соловьева, Украина якобы "начала подготовку к наступлению" за неделю до российского вторжения.

Аналогично Россия действовала и после подрыва Каховской ГЭС, посеяв сомнения в своей причастности к теракту обвинениями Украины

Показательная оговорка российского пропагандиста

Российская пропаганда уже давно обвиняет Украину в якобы "подготовке к удару по ядерному хранилищу ЗАЭС" Такие обвинения могут свидетельствовать о том, что этот сценарий планирует воплотить сама Россия.

Очень интересным свидетельством об этом является "оговорка" бывшего российского дипломата Андрея Федорова. В одной из пропагандистских передач он связал контрнаступление ВСУ с якобы "массированными терактами на территории России", называя среди возможных целей Запорожскую и Воронежскую АЭС.

Когда ведущий спросил экс-дипломата, зачем россияне хотят взорвать ЗАЭС, тот автоматически начал искать аргументы для этого. Ведущему пришлось дважды перебивать ответ Федорова, прежде чем тот упомянул официальную линию пропаганды. Но после ничтожного "России нет никакого смысла" пропагандист согласно методичке выдал, что "подрыв ЗАЭС отнесет радиацию на огромную территорию Донбасса".

Российская пропаганда безразлична к тому, что ЗАЭС находится под контролем оккупационных войск. А их знания об украинской географии только указывают на русское невежество.

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Тактика кривого зеркала в действии

Впрочем, иногда бывает, что российские пропагандисты делают свою работу профессионально. В таких случаях они приписывают Украине свою мотивацию.

"Если они терпят военное поражение, перед ними предстанет выбор: либо признать поражение, либо пойти ва-банк", – говорит один из пропагандистов, показательно не называя сторону конфликта.

"Диверсия на Запорожской АЭС может быть одним из вариантов немедленного замораживания войны. Тогда на весь мир будет объявлено, что произошла катастрофа и вокруг АЭС необходимо создать демилитаризованную зону", – дополняет его другая болтливая голова.

Это звучит как идеальный сценарий для России. Ведь на поле боя она уже много месяцев не знает побед.

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