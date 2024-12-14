Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу. Отмечается, что мужчин вез 63-летний житель Закарпатской области.

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Из каких областей были нарушители

Водитель был за рулем буса марки "Мерседес Спринтер". Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда остановили его на одном из контрольных постов. Мужчина утверждал, что перевозит только овощи.

При осмотре микроавтобуса сотрудники ГПСУ заметили, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой. Это и вызвало подозрение.

Как выяснилось, за ней поместились 8 мужчин: один житель Херсонщины, один житель Житомирщины и по двое жителей Киевщины, Закарпатья и Львовщины,

– сообщили в ГПСУ.

На границе задержали мужчин, которые хотели незаконно выехать из Украины / Фото: ГПСУ.

Куда направлялся микроавтобус

Все 8 мужчин намеревались вне пунктов пропуска доехать до Венгрии.

Водителя и его "пассажиров" задержали и доставили в пограничное подразделение,

– отчитались в ГПСУ.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Оперативники отряда сейчас выясняют все детали того, как была организована эта операция.