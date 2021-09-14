Детали трагедии
ДТП случилось около 22:20 недалеко от Иршавы. В полицию позвонил водитель автомобиля Volkswagen.
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30-летний житель Иршавы рассказал, что наехал на велосипедиста.
По показаниям водителя 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу,
– рассказали в полиции.
Они добавили, что водитель был трезв на момент аварии.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти потерпевшего. Необходимые экспертизы уже назначили.
На Закарпатье 13-летний мальчик погиб под колесами автомобиля
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