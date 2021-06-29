На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи

На Закарпатье дети ромской национальности ночью на 28 июня забросали карету скорой помощи камнями. К счастью, никто из медиков не пострадал.

Медики оказывали помощь больному

Инцидент произошел около 1 часа ночи в селе Билки Хустского района. Об этом рассказала начальница Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кынив.

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Местные жители обратились за помощью к медикам и вызвали "скорую". Пока врач находилась в помещении и оказывала людям медицинскую помощь, представители ромской национальности бросали камни в автомобиль.

Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений,

– рассказала Кынив.

Когда на место происшествия приехала полиция, дети уже скрылись. Сейчас правоохранители проводят проверку. Уголовное дело не открывали.

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