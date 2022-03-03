Об этом в телеграме сообщил Виктор Микита, глава Закарпатской областной военной администрации. Соответствующее сообщение он опубликовал днем 3 марта.

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Договоренности со Словакией:

начиная с полуночи 4 марта Словакия согласилась пропускать гуманитарные грузы через пункт пропуска "Малый Березный – Убля".

для этого у водителя должно быть письмо с перечнем гуманитарной помощи, которую он перевозит;

груз нужно разложить так, чтобы таможенники могли его осмотреть, такие требования – из-за отсутствия сканера.

​Микита поблагодарил за реальную и эффективную помощь руководство словацкой таможни и генерального консула Словакии в Ужгороде – Павола Паниса.

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