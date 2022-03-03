Про це у телеграмі повідомив Віктор Микита, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Відповідний допис він опублікував удень 3 березня.
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Домовленості зі Словаччиною:
- починаючи з опівночі 4 березня Словаччина погодилася пропускати гуманітарні вантажі через пункт пропуску "Малий Березний – Убля".
- для цього у водія має бути лист з переліком гуманітарної допомоги, яку він перевозить;
- вантаж потрібно розкласти так, аби митники могли його оглянути, такі вимоги – через відсутність сканера.
Микита подякував за реальну й ефективну допомогу керівництву словацької митниці та генеральному консулу Словаччини в Ужгороді – Паволу Панісу.
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