Про це у телеграмі повідомив Віктор Микита, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Відповідний допис він опублікував удень 3 березня.

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Домовленості зі Словаччиною:

починаючи з опівночі 4 березня Словаччина погодилася пропускати гуманітарні вантажі через пункт пропуску "Малий Березний – Убля".

для цього у водія має бути лист з переліком гуманітарної допомоги, яку він перевозить;

вантаж потрібно розкласти так, аби митники могли його оглянути, такі вимоги – через відсутність сканера.

​Микита подякував за реальну й ефективну допомогу керівництву словацької митниці та генеральному консулу Словаччини в Ужгороді – Паволу Панісу.

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