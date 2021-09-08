В ГСЧС написали, что горит дом в Мукачевском районе. О пожаре спасателям сообщили ориентировочно в 13:52.

К теме Была взрывная волна: студенты из Умани рассказали, как спасались во время пожара

На Закарпатье горит большой дом: чрезвычайники спасли мужчину

Спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме гостиничного типа в селе Голубиное, что на территории Полянской территориальной общины. Известно, что загорелась крыша двухэтажного здания.

На вызов выехали:

бойцы 12 государственной пожарно-спасательной части города Свалява;

местная пожарная команда села Поляна.

К тушению пожара привлекли 4 единицы техники и 21 человека.

Из пожара пожарные спасли мужчину, который находился внутри на 2 этаже и не мог выйти на улицу. С помощью выдвижной лестницы его спустили вниз,

– сообщили пожарные.



Спасатели вытащили мужчину из горящего дома / Фото ГСЧС

По состоянию на 15 часов пожар локализован, однако работники ГСЧС продолжают тушить огонь. Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет.



Спасатели продолжают тушить пожар на Закарпатье / Фото ГСЧС

Коротко о последних возгораниях в Украине