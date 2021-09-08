В ГСЧС написали, что горит дом в Мукачевском районе. О пожаре спасателям сообщили ориентировочно в 13:52.
К теме Была взрывная волна: студенты из Умани рассказали, как спасались во время пожара
На Закарпатье горит большой дом: чрезвычайники спасли мужчину
Спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме гостиничного типа в селе Голубиное, что на территории Полянской территориальной общины. Известно, что загорелась крыша двухэтажного здания.
На вызов выехали:
- бойцы 12 государственной пожарно-спасательной части города Свалява;
- местная пожарная команда села Поляна.
К тушению пожара привлекли 4 единицы техники и 21 человека.
Из пожара пожарные спасли мужчину, который находился внутри на 2 этаже и не мог выйти на улицу. С помощью выдвижной лестницы его спустили вниз,
– сообщили пожарные.
Спасатели вытащили мужчину из горящего дома / Фото ГСЧС
По состоянию на 15 часов пожар локализован, однако работники ГСЧС продолжают тушить огонь. Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет.
Спасатели продолжают тушить пожар на Закарпатье / Фото ГСЧС
Коротко о последних возгораниях в Украине
- В общежитии Уманского национального университета садоводства 7 сентября вспыхнул пожар, в котором пострадали 7 студентов. Возгорание возникло на первом этаже, однако дым очень быстро охватил все здание общежития.
- 8 сентября в Индонезии в тюрьме Тангеранг, что в провинции Бантен, вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания погиб как минимум 41 человек.
- 8 сентября на базе отдыха "Феличита" в Затоке случился пожар. Спасатели эвакуировали 25 работников пансионата. Огонь охватил 4 дома на базе отдыха. К счастью, никто не пострадал.