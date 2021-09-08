У ДСНС написали, що горить будинок у Мукачівському районі. Про пожежу рятувальників повідомили орієнтовно о 13:52.

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На Закарпатті горить великий будинок: надзвичайники врятували людину

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку готельного типу у селі Голубине, що на території Полянської територіальної громади. Відомо, що загорівся дах двоповерхової споруди.

На виклик виїхали:

  • бійці 12 державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява;
  • місцевої пожежної команди села Поляна.

До гасіння пожежі залучили 4 одиниці техніки та 21 особу.

На пожежі вогнеборці врятували чоловіка, що перебував всередині на 2 поверсі та не міг вийти на вулицю. За допомогою висувної драбини його спустили вниз,
– повідомили пожежники.

Рятувальник гасять пожежу
Рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинку / Фото ДСНС

Станом на 15 годину пожежу локалізовано, однак працівники ДСНС продовжують гасити вогонь. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає.

Рятувальник гасять пожежу
Рятувальники продовжують гасити пожежу на Закарпатті / Фото ДСНС

Коротко про останні загоряння в Україні

  • У гуртожитку Уманського національного університету садівництва 7 вересня спалахнула пожежа, в якій постраждали 7 студентів. Займання виникло на першому поверсі, однак дим дуже швидко охопив усю будівлю гуртожитку.
  • 8 вересня у Індонезії у в'язниці Тангеранга, що в провінції Бантен, спалахнула масштабна пожежа. У результаті займання загинула щонайменше 41 людина.
  • 8 вересня на базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали 25 працівників пансіонату. Вогонь охопив 4 будинки на базі відпочинку. На щастя, ніхто не постраждав.