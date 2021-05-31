В сети мэр города Берегово сообщил о закрытии входа на местное кладбище ежедневно с 21:00 по 09:00.

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Вход на кладбище закрыли на ночь

Во избежание краж, актов вандализма, нарушения добропорядка, на ночной период вход на центральное кладбище закрыто,
написал Бабяк.

Мэр также уточнил, что мастера, которые проводят установки или обновления надгробных памятников, для заезда на территорию кладбища должны обращаться к администрации ритуальной службы, а также должны компенсировать уборку после своих работ.

После этого заявления в сети обнародовали фото, на которых видно, что вокруг кладбища нет ограждения.


Вокруг кладбища нет ограждения / Фото "Первого"

Комментарий ситуации от власти

Заместитель городского головы Надежда Ловга в комментарии "Сегодня" отметила, что ворота на кладбище появились недавно. Такое решение власти приняли, потому что рабочие бригады часто оставляли за собой неубранный мусор, хотя на территории и установлены мусорные контейнеры.

Касательно актов вандализма, хочу отдельно отметить, что речь идет только о разрушении могил транспортом, на котором завозят мастера (родственники) необходимые материалы для установки или обновления надгробных памятников,
отметила Ловга.

По ее словам, такие ситуации были, поэтому власти решили уберечься от дальнейших актов вандализма.