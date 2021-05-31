У мережі мер міста Берегове повідомив про закриття входу на місцеве кладовище щодня з 21:00 по 09:00.

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Вхід на кладовище закрили на ніч

З метою уникнення крадіжок, актів вандалізму, порушення доброустрою на нічний період вхід на центральне кладовище закрито,

– написав Бабяк.

Міський голова також уточнив, що майстри, які проводять встановлення чи оновлення надмогильних пам'ятників, для заїзду на територію цвинтаря мають звертатися до адміністрації ритуальної служби, а також повинні компенсувати прибирання після своїх робіт.

Після цієї заяви у мережі оприлюднили фото, на яких помітно, що навколо кладовища немає огорожі.



Навколо цвинтаря немає огорожі / Фото "Першого"

Коментар ситуації від влади

Заступниця міського голови Надія Ловга у коментарі "Сьогодні" зазначила, що ворота на цвинтарі з'явилися нещодавно. Таке рішення влада прийняла, бо робочі бригади часто залишали за собою неприбране сміття, хоча на території й встановлені сміттєві контейнери.

Щодо актів вандалізму, хочу окремо зазначити, що йдеться лише про руйнування могил транспортом, на якому завозять майстри (родичі) необхідні матеріали для встановлення або оновлення надмогильних пам’ятників,

– наголосила Ловга.

За її словами, такі ситуації були, тому влада вирішила вберегтися від подальших актів вандалізму.

Зверніть увагу! В Одеській області 2 хлопці влаштували стрілянину на кладовищі. Спершу вони цілились у жінку, яка пішла покликати сторожа. А згодом стріляли вже в нього. 72-річного чоловіка госпіталізували з двома пораненнями.