Бюро экономических расследований направило свою деятельность на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, конечными собственниками которых являются резиденты России и Беларуси. Уже скоро будут успешные результаты этого направления деятельности ведомства.
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Национализация 30 цистерн с газом
В Мукачево БЭБ установило имущество одного из предприятий страны-оккупанта. Речь идет о 29 вагонах-цистернах с газом.
Ведомство уже инициировало процесс национализации имущества оккупантов. Общая стоимость вагонов с газом составляет более 35 миллионов гривен.
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