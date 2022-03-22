Бюро экономических расследований направило свою деятельность на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, конечными собственниками которых являются резиденты России и Беларуси. Уже скоро будут успешные результаты этого направления деятельности ведомства.

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Национализация 30 цистерн с газом

В Мукачево БЭБ установило имущество одного из предприятий страны-оккупанта. Речь идет о 29 вагонах-цистернах с газом.

Ведомство уже инициировало процесс национализации имущества оккупантов. Общая стоимость вагонов с газом составляет более 35 миллионов гривен.

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