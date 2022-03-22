Бюро економічних розслідувань спрямувало свою діяльність на виявлення та встановлення суб'єктів господарської діяльності, кінцевими власниками яких є резиденти Росії та Білорусі. Вже незабаром будуть успішні результати цього напрямку діяльності відомства.

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Націоналізація 30 цистерн з газом

У Мукачево БЕБ встановило майно одного з підприємств країни-окупанта. Йдеться про 29 вагонів-цистерн із газом.

Відомство вже ініціювало процес націоналізації майна окупантів. Загальна вартість вагонів із газом становить понад 35 мільйонів гривень.

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