Російські ЗМІ пишуть, що фахівці з інформаційної безпеки банків та професійні спільноти активно обговорюють, як організувати роботу за нових умов.

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Банки Росії завантажують на торенті програмне забезпечення

Найвідчутнішим для росіян став вихід компаній Oracle, Microsoft, Fortinet і Checkpoint, а також відсутність техніки та програмного забезпечення від Cisco.

Деякі банки почали шукати російські аналоги програм, зокрема для стягнення протермінованої заборгованості. Там також використовують російські сервери, системи зберігання даних, мережеві комутатори та засоби захисту від DDoS-атак. Крім того, банки замінюють антивіруси, антиспами та "пісочниці" на "софт" російського виробництва.

Ба більше – фінустанови навіть почали створювати програмне забезпечення самотужки. "Зараз багато хто швидко "пиляє" своє ПЗ під Linux, звісно, використовують все без сертифікації", – пишуть ЗМІ. Проте замінити сертифіковані засоби на несертифіковані можна лише за дозволу регулятора.

Крім того, кілька співробітників служб безпеки банків повідомили, що почали використовувати торент для завантаження програмного забезпечення, створеного компаніями, які пішли з російського ринку.

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