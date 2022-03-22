Российские СМИ пишут, что специалисты по информационной безопасности банков и профессиональные сообщества активно обсуждают, как организовать работу в новых условиях.

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Банки России загружают на торренте программное обеспечение

Самым ощутимым для россиян стал выход компаний Oracle, Microsoft, Fortinet и Checkpoint, а также отсутствие техники и программного обеспечения от Cisco.

Некоторые банки начали искать российские аналоги программ, в частности для взыскания просроченной задолженности. Там также используют российские серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы и средства защиты от DDoS-атак. Кроме того, банки заменяют антивирусы, антиспамы и "песочницы" на "софт" российского производства.

Более того, банки даже начали создавать программное обеспечение самостоятельно. "Сейчас многие быстро "пилят" свое ПО под Linux, конечно, используют все без сертификации", – пишут СМИ. Однако заменить сертифицированные средства на несертифицированные можно только с разрешения регулятора.

Кроме того, несколько сотрудников служб безопасности банков сообщили, что начали использовать торрент для загрузки программного обеспечения, созданного компаниями, которые ушли с российского рынка.

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