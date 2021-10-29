Закарпатье оказалось на грани экологического бедствия из-за "трубы Медведчука"

Руководство ООО "Прикарпатзападтранс", которая специализируется на транспортировке нефтепродуктов, уличили в масштабном загрязнении и порче земли Закарпатья. Экологии региона нанесли ущерб более чем на 34 миллиона гривен.

Сообщение о подозрении объявили бывшему главному инженеру предприятия. Его обвинили в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

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Опасные отходы закапывали в землю

По данным следствия, в конце 2018 года "Прикарпатзападтранс" самовольно начал демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, без всякой разрешительной документации демонтировали цистерны и почти 33 километра трубопровода.

С целью получения сверхприбылей, дельцы скрыто закапывали в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь экологическую катастрофу.

Так, остатки горюче-смазочных материалов загрязнили почти 20 тысяч квадратных метров земли. Часть из них – вблизи местного водозабора в селе Россошь.

Действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земли. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 миллиона гривен,

– заявили в СБУ.

В то же время главный инженер предприятия не принял необходимых мер для утилизации отходов нефтепродуктов и их обезвреживания. Хотя это его прямые обязанности.

Из-за трубы Медведчука в почву попали чрезвычайно опасные вещества / Фото Офиса генпрокурора

Содержание нефтепродуктов в почве превышено в 300 раз

В Офисе генпрокурора сообщили, что на земле площадью 10 тысяч квадратных метров содержание нефтепродуктов в почве почти в сотню раз превышало допустимую норму. На другом участке площадью более 8 тысяч квадратных метров – загрязнение превышало показатели почти в 300 раз. Вещества, просочившиеся в почвы, классифицируют как чрезвычайно опасные.

Правоохранители провели обыски

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение махинации.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям о загрязнении или порче земли и служебная халатность. Полицейские хотят установить всех причастных к противоправной деятельности.