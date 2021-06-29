Детали схемы на Закарпатье

Стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 миллионов гривен. Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 миллиона.

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В 2020 году местная коммерческая структура одержала победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19.

Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости. На самом деле некоторые из них были выполнены лишь на бумаге.



На Закарпатье СБУ разоблачила схему хищения бюджетных денег

Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрениях по 2 статьям:

растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

служебный подлог.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.