Деталі схеми на Закарпатті

Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 мільйонів гривень. З цієї суми учасники оборудки привласнили понад 1,5 мільйона.

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У 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об'єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість. Насправді деякі з них були виконані лише на папері.



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Директору фірми-підрядника повідомили про підозри за 2 статтями:

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

службове підроблення.

Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.