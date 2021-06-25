Слідчі провели обшуки у пропагандистів. Вони знайшли комп'ютерну техніку, обладнання та електронні носії. На них – докази злочинної дільяності.

До теми СБУ викрила мільйонну корупційну схему в Міноборони

Про підозру повідомили 8 інтернет-ботам

Поки що про підозру повідомили 8 учасникам угруповання. Мовиться про злочини проти нацбезпеки. Ще 2 вже засудили до позбавлення волі.

Де виявили зловмисників:

У Києві : уродженець Донеччини агітував до повалення державної та влади та вступу до лав бойовиків. Він використовував власні акаунти у соцмережах.

: уродженець Донеччини агітував до повалення державної та влади та вступу до лав бойовиків. Він використовував власні акаунти у соцмережах. У Маріуполі: місцевий житель поширював через персональні сторінки публікації про зміну держкордону та агресивну війну.

місцевий житель поширював через персональні сторінки публікації про зміну держкордону та агресивну війну. У Сумській області : повідомлено про підозру жителю Путивля. Він поширював у мережі заклики до повалення конституційного ладу.

: повідомлено про підозру жителю Путивля. Він поширював у мережі заклики до повалення конституційного ладу. На Черкащині: викрили інтернет-агітатора, який закликав захопити державну владу та розправитись з високопосадовцями. До зміни кордонів агітувала і мешканка регіону.

викрили інтернет-агітатора, який закликав захопити державну владу та розправитись з високопосадовцями. До зміни кордонів агітувала і мешканка регіону. У Закарпатській області: заблоковано інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.

заблоковано інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини. На Вінниччині: засудили зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.

Дивіться фото з обшуків:

Чиновники хотіли продати секретні військові розробки

Зазначимо, що у червні 2021 СБУ викрила чиновників, які хотіли продати секретні оборонні розробки. Матеріали стосувались військового кораблебудування. Інформацію оцінили у 2 мільйони доларів. До схеми причетні кілька колишніх та чинних працівників одного з оборонних підприємств.

