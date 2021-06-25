Следователи провели обыски у пропагандистов. Они нашли компьютерную технику, оборудование и электронные носители. На них – доказательства преступной деятельности.

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О подозрении сообщили 8 интернет-ботам

Пока о подозрении сообщили 8 участникам группировки. Говорится о преступлениях против нацбезопасности. Еще 2 уже приговорили к лишению свободы.

Где обнаружили злоумышленников:

В Киеве: уроженец Донецкой области призывал к свержению государственной и власти и вступлению в ряды боевиков. Он использовал собственные аккаунты в соцсетях.

уроженец Донецкой области призывал к свержению государственной и власти и вступлению в ряды боевиков. Он использовал собственные аккаунты в соцсетях. В Мариуполе: местный житель распространял через персональные страницы публикации об изменении госграницы и агрессивной войне.

местный житель распространял через персональные страницы публикации об изменении госграницы и агрессивной войне. В Сумской области: сообщено о подозрении жителю Путивля. Он распространял в сети призывы к свержению конституционного строя.

сообщено о подозрении жителю Путивля. Он распространял в сети призывы к свержению конституционного строя. В Черкасской области: разоблачили интернет-агитатора, который призывал захватить государственную власть и расправиться с чиновниками. К изменению границ агитировала и жительница региона.

разоблачили интернет-агитатора, который призывал захватить государственную власть и расправиться с чиновниками. К изменению границ агитировала и жительница региона. В Закарпатской области: заблокировали интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к отделению отдельных территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства.

заблокировали интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к отделению отдельных территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства. В Винницкой области: осудили злоумышленника, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации к действиям против территориальной целостности нашего государства.

Смотрите фото с обысков:

Чиновники хотели продать секретные военные разработки

Отметим, что в июне 2021 года СБУ разоблачила чиновников, которые хотели продать секретные оборонные разработки. Материалы касались военного кораблестроения. Информацию оценили в 2 миллиона долларов. К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из оборонных предприятий.