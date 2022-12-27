Инцидент произошел около 16:30 26 декабря на горе Высокий Камень на Мукачевщине. Мужчину с помощью веревок вытащили спасатели.

Читайте также Потерялись в горах: на Закарпатье пограничники из Украины и Румынии разыскивают 4 мужчин

Львовянин сорвался со скалы

Группа из четырех человек успешно поднялась на гору. Впрочем, во время спуска из-за сильного тумана повернули не в ту сторону. 32-летний житель Львова сорвался с каменистой местности в ущелье и зацепился за дерево.

На место вызвали горных спасателей. Они с помощью веревок сняли пострадавшего с дерева и спустили вниз. К счастью, помощь медиков не понадобилась.

Мужчину вытащили с помощью веревок / Фото ГСЧС в Закарпатской области

Заметим, спасатели рассказали ZAXID.NET, что турист упал с высоты около 4 – 5 метров.

Глубина ущелья равняется около 10 метров. Дерево его фактически спасло. Если бы он за него не зацепился, возможно, были бы другие последствия – травмирование или даже летальный случай,

– уточнили в ГСЧС.

Мужчину вытащили спасатели / Фото ГСЧС в Закарпатской области

Киевлянка злетела на квадроцикле в пропасть

25 декабря в Микуличине возле Яремче 27-летняя киевлянка на квадроцикле злетела в 15-метровую пропасть. Чтобы зафиксировать шейный отдел позвоночника, пострадавшей наложили специальный воротничок. Затем девушку на носилках транспортировали в карету скорой и госпитализировали.