На Закарпатье усиливают карантин: что запретят
На Закарпатье из-за сложной эпидемиологической ситуации решили усилить карантинные ограничения. Сейчас в области зафиксировали 1882 случая коронавируса, из них 51 – летальный.
На Закарпатье – антирекорды новых случаев COVID-19
Решение об усилении карантина было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в фейсбуке.
Читайте также Без карантина до конца года из-за COVID-19 умерло бы 145 тысяч украинцев, – Ляшко
В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32,07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек в 100 тысяч населения,
– написал Петров.
Что запретили на Закарпатье
- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек;
- организацию и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой с участием более 10 человек;
- проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронений умерших с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;
- работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
- работу учреждений дошкольного образования;
- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
- работу ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях;
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Разрешили:
- деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон);
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения;
- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест для сидения;
- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.
Закарпатская милиция и управление Госпотребслужбы будут проводить проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и общественном транспорте.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По данным Минздрава, по состоянию на 18 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Важно Лишь 10% украинцев соблюдали карантин после его ослабления: исследование
Какова ситуация с коронавируса в Украине?
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировано 34 063 случая коронавируса, из них 966 – летальные. От недуга удалось выздороветь 15 447 людям.
На заседании 17 июня правительство продолжил адаптивный карантин до 31 июля.
Адаптивный карантин в Украине до 31 июля / Инфографика 24 канала