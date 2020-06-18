На Закарпатье из-за сложной эпидемиологической ситуации решили усилить карантинные ограничения. Сейчас в области зафиксировали 1882 случая коронавируса, из них 51 – летальный.

На Закарпатье – антирекорды новых случаев COVID-19

Решение об усилении карантина было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в фейсбуке.

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В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32,07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек в 100 тысяч населения,

– написал Петров.

Что запретили на Закарпатье

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек;

организацию и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой с участием более 10 человек;

проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронений умерших с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;

работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работу учреждений дошкольного образования;

работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работу ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Обратите внимание! На контрольно-пропускном пункте на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев – Чоп) будут проводить температурный скрининг тем, кто въезжает на территорию области.

Разрешили:

деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон);

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения;

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест для сидения;

посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.

Закарпатская милиция и управление Госпотребслужбы будут проводить проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и общественном транспорте.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По данным Минздрава, по состоянию на 18 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

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Какова ситуация с коронавируса в Украине?

По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировано 34 063 случая коронавируса, из них 966 – летальные. От недуга удалось выздороветь 15 447 людям.

На заседании 17 июня правительство продолжил адаптивный карантин до 31 июля.

Адаптивный карантин в Украине до 31 июля / Инфографика 24 канала