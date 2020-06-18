На Закарпатті через складну епідеміологічну ситуацію вирішили посилити карантинні обмеження. Наразі в області зафіксували 1882 випадки коронавірусу, з них 51 – летальний.

На Закарпатті – антирекорди нових випадків COVID-19

Рішення про посилення карантину ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у фейсбуці.

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Останніми днями в області фіксують антирекорди виявлених хворих на COVID-19. Кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить 32,07, при заявленому показнику, який необхідний для послаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 тисяч населення,

– написав Петров.

Що заборонили на Закарпатті:

проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше ніж 20 осіб;

організацію та проведення урочистих заходів, пов'язаних із весіллям за участі більше ніж 10 осіб;

проведення поминок та ритуальних заходів із поховань померлих за участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях та 20 осіб на відкритому повітрі;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше ніж 20 осіб;

роботу закладів дошкільної освіти;

роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

роботу ресторанів, кафе та інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Зверніть увагу! На контрольно-пропускному пункті на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ – Чоп) будуть проводити температурний скринінг тим, хто в’їжджає на територію області.

Дозволили:

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон);

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом за умови перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння;

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць для сидіння;

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти.

Закарпатська поліція та управління Держспоживслужби проводитимуть перевірки дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та дезінфекції у закладах харчування, спортзалах, ринках та громадському транспорті.

Які області не готові до послаблення карантину

За даними МОЗ, станом на 18 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 18 червня в Україні зафіксовано 34 063 випадки коронавірусу, з них 966 – летальні. Від недуги вдалось одужати 15 447 людям.

На засіданні 17 червня уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня.



Адаптивний карантин в Україні до 31 липня / Інфографіка 24 каналу